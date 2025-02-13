Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 3,5 миллиона долларов, передаёт «24KZ».

В матче 1/8 финала она встречалась с 46-й ракеткой мира Ребеккой Шрамковой из Словакии.

В первом сете Рыбакина вела 3:0, но всё в итоге решилось на тай-брейке, где сильнее оказалась казахстанка. А вот во второй партии Рыбакина отдала сопернице всего два гейма — 6:2.

Следующей соперницей лучшей теннисистки страны в борьбе за выход в полуфинал станет победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек.