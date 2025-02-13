Призёров Азиатских игр встретили в аэропорту Алматы

Серебряных призёров Азиатских игр встречали в международном аэропорту Алматы, передаёт «24KZ».

Конькобежец Евгений Кошкин занял второе место на дистанции 100 метров, уступив лишь титулованному китайскому спортсмену Гао Тиньюю. А казахстанские фристайлисты: Шерзод Хаширбаев, Аяна Жолдас, Ардана Маханова и Асан Асылхан уступили сборной Китая.

В аэропорту собрались родные и близкие спортсменов, а также руководители и ученики Школы высшего спортивного мастерства. Вместе с Евгением прибыла и его супруга — спринтерша Кристина Силаева, которая тоже стала призёром Азиатских игр. Она завоевала бронзовую медаль. Напомню, сейчас в копилке сборной Казахстана 15 медалей: три золотых, семь серебряных и пять бронзовых.