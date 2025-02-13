Азиада-2025: сборная Казахстана завоевала 17-ю медаль

Женская команда Казахстана по биатлону в предпоследний день Азиатских игр завоевала бронзовую медаль, передаёт «24KZ».

Сборная Казахстана заняла третье место в эстафете 4 на 6 километров с двумя огневыми рубежами. Страну представляли Ольга Полторанина, Дарья Климина, Арина Крюкова и Елизавета Белецкая. Победу в состязании одержали китайские спортсменки, серебро досталось представительницам Южной Кореи.

В шаге от золотых наград остановился наш мужской коллектив. Александр Мухин, Асет Дюсенов, Кирилл Бауэр и Владислав Киреев стали вторыми в эстафете 4 на 7,5 километров. Для сборной Казахстана эта медаль стала 17-й на Азиаде.

В копилке страны: три золота, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей.