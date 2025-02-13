Казахстанский фигурист стал бронзовым призером Азиады-2025

Лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае, сообщает «24KZ».

Фигурист в произвольной программе за свой прокат получил 169,26 балла, в сумме он набрал 246,01.

Отметим, что это первая награда Казахстана в мужском фигурном катании за 14 лет. В предыдущий раз казахстанский фигурист праздновал успех на азиатском первенстве в 2011 году, когда на домашней Азиаде золотую награду завоевал Денис Тен.