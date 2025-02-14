Международные тренеры проводят мастер-класс для казахстанских боччистов

В Астане проходят учебно-тренировочные сборы казахстанских боччистов, передаёт «24KZ».

Ведущие тренеры из Кореи и Таиланда делятся опытом с нашими параспортсменами. На одной из тренировок побывал председатель Сената парламента, президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев. Он поддержал атлетов и поблагодарил иностранных специалистов. В мастер-классе участвуют 16 спортсменов и тренеров из разных регионов страны.

Приехали представители Астаны, Алматы, Шымкента, Талдыкоргана, Атырау, Жанаозена, Павлодара, областей Жетысу и Абай. Также в работе семинара задействованы руководители 9-ти региональных федераций. Приглашённые тренеры – Котсила Самрит из Таиланда и Чоль Хён Квон из Южной Кореи.

Чоль Хён Квон, тренер международного уровня из Южной Кореи:

- Это мой второй визит в Казахстан. Два года назад я уже проводил здесь учебный семинар. Тогда меня впечатлил энтузиазм казахстанских боччистов, хотя этот спорт в стране только развивается. В этот раз мы сделали упор на практику. Приятно видеть, что за два года многие спортсмены значительно выросли в мастерстве. Их прогресс – отличный знак. Уверен, такими темпами они добьются высоких результатов. Важно и то, что государство и Федерация бочча активно поддерживают развитие этого спорта. С такой поддержкой Казахстан сможет выйти на новый уровень.