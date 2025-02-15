Казахстанский теннисист сотворил две сенсации за день и вышел в финал

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев в дуэте с украинцем Виталием Сачко вышел в финал турнира в Манаме (Бахрейн) в парном разряде, сообщает Sports.kz.

Жукаев и Сачко одержали две победы за день, причем в обоих матчах фаворитами считались их соперники. Сначала казахстанец со своим напарником в четвертьфинале победил первых сеяных – испанца Серхио Гомеса и румына Виктора Влада Корню – 6:7, 6:3, 10:4, после чего в полуфинале обыграл дуэт Барт Стивенс (Нидерланды) / Васил Кирков (США), которые имели третий номер посева – 7:6, 6:7, 10:4.

В финале турнира Бейбиту Жукаеву и Виталию Сачко будет противостоять пара Иван Лютаревич (Беларусь) / Люка Санчес (Франция).