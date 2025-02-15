Призеров Азиады-2025 чествовали в аэропорту Алматы

В Алматы вернулись спортсмены, защищавшие честь страны на IX Азиатских играх в Харбине, передает «24KZ».

Среди них биатлонистки Дарья Климина и Елизавета Белецкая, завоевавшие бронзовые медали, а также серебряный призер мужской эстафеты Кирилл Бауэр. В аэропорту спортсменов с оркестром и цветами встречали родные, друзья и болельщики.

По словам атлетов, соревнования проходили в напряженной борьбе, но им удалось показать достойный результат. Сборная Казахстана заняла 4-е место в общем медальном зачете, завоевав 4 золотые, 9 серебряных и 7 бронзовых наград.

Кирилл Бауэр, серебряный призер IX зимних Азиатских игр:

- Это мои первые такие масштабные старты – Азиатские игры. Вдохновился очень. Результат относительно хороший, взяли второе место в эстафете. Конечно, рассчитывали на золото, но сложилось так, что смогли серебро. Но мы не опускаем руки, будем стараться достичь высших результатов и заработать лицензию на Олимпиаду.

Дарья Климина, бронзовый призер IX зимних Азиатских игр:

- Трудности были, естественно, волнение не оправдать ожидание наших родственников, близких, болельщиков. Естественно, мы готовились, старались, к этому шли. В принципе, каждый спортсмен из Казахстана в любой дисциплине отработал по максимуму. Мы старались порадовать вас.