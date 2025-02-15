Ежегодный зимний забег проходит в Бурабае

Ежегодный зимний забег проходит на курорте Бурабай, сообщает «24KZ». В спортивных состязаниях участвуют больше тысячи любителей спорта из 11 стран.

Аслан Абуталипов, корреспондент:

- Зимний забег Burabay Ice 2025 проходит в третий раз. Он идёт по замерзшей поверхности живописного озера Бурабай. Это уникальное спортивное событие испытывает участников в экстремальных условиях. Забег проходит на три дистанции – 7, 14 и 21 км. Любители спорта бегут по специально подготовленному маршруту, где есть всяческие препятствия. Это первый в серии экстремальных забегов. Успешное участие в нем дает право претендовать на звания «Король Севера» и «Королева Севера».