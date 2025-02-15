В Астане стартовал благотворительный турнир Trackman 2025

В столице сегодня стартовал ежегодный благотворительный турнир по велосипедному спорту на треке среди ветеранов и любителей, передает «24KZ».

Первенство проводят с 2018 года. На этот раз на республиканском велотреке собрались свыше 60 участников из нескольких регионов страны. Соревноваться между собой они будут сразу в нескольких дистанциях.

Турнир завершится уже завтра. Самых быстрых ждут ценные призы. Все вырученные средства от спонсоров, а также взносы участников пойдут на помощь детям с аутизмом.

Бауыржан Утегенов, организатор турнира Trackman 2025:

- Данное мероприятие будет больше как благотворительное. Мы лучших детей, именно аутистов, они стартуют сейчас. Мы хотим показать, что дети с повышенными потребностями тоже умеют ездить, тоже соревнуются за медали, у них тоже есть эмоции. Цель такая, чтобы люди и инклюзивное общество были более совместны.

Марат Баукенов, участник турнира Trackman 2025:

- Мне 67 лет. Я любитель велоспорта. Сейчас хочу создать ветеранскую группу. Человек 5-7 есть. Хочу привлечь пожилое население Казахстана к катанию на велосипеде. Мы этим немного улучшим здоровье населения. Я имею в виду, чтобы люди не дома сидели, а катались на велосипеде, чтобы у нас меньше было сердечно-сосудистых заболеваний.