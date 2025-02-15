Призёров чемпионата мира по таеквондо встретили в столичном аэропорту

В столичном аэропорту встретили призёров чемпионата мира по таэквондо. Спортсмены прибыли из арабского эмирата Фуджейра, где проходило мировое первенство среди подростков, передает «24KZ».

Сборная Казахстана стала лучшей в командном зачёте. В копилке нашей сборной 8 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей. Чемпионат в Фуджейре уже вошёл в Книгу рекордов Гиннеса как самый масштабный по числу участников. На него съехались около 2,5 тысяч спортсменов из 30 стран мира.

Арал Садыков, первый вице-президент Казахстанской федерации таеквондо:

– Это одно из важнейших соревнований и оно прошло результативно. Наша сборная заняла первое место в командном зачёте. Всего приняли участие 250 казахстанских школьников. Они получили отличный опыт. У казахстанской федерации таеквондо большие планы. Мы встретились с руководством мировой федерации, предложили отдать Казахстану право проведения гран-при челленджа в 2026 году. Кроме того, выразили пожелание провести чемпионат мира по таеквондо в 2027 году в нашей стране. Надеемся, скоро сможем порадовать наших болельщиков.

Среди победителей – чемпион мира прошлогоднего турнира в Мексике Аятжан Амирханов. Он выступал в весовой категории до 57 кг. Провел 4 боя с соперниками из Азербайджана, Грузии и Бахрейна. Самым сложным назвал финальный поединок с представителем Узбекистана.

Аятжан Амирханов, победитель международного турнира по таеквондо Fujairah Open-2025:

– Первый раунд я проиграл на последних секундах. Второй раунд выиграл с большим разрывом 8:0. В третьем раунде победил со счётом 5:4. Планов много впереди, буду готовиться к чемпионату Казахстана. Если выиграю, то буду готовиться к ЧМ и Азии.