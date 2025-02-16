Маулен Ашимбаев принял участие в спортивном забеге Taldau Run

Спортивный забег Taldau Run состоялся в Астане, передаёт «24KZ».

На старт вышли члены Клуба экспертов и выпускники «Школы аналитики» при Сенате, а также те, кто поддерживает здоровый образ жизни. Дистанцию пробежал и спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Он отметил символичность совпадения даты проведения забега с окончанием IX Зимних Азиатских игр в Харбине. Ашимбаев выразил уверенность в том, что забег Taldau Run станет доброй традицией для участников «Школы аналитики».