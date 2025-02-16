Вторая ракетка Казахстана узнала последствия поражений на крупных турнирах

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (20-е место в рейтинге WTA) в течение недели неудачно выступила на двух престижных турнирах, сообщает Sports.kz.

Сначала Путинцева в понедельник проиграла во втором круге турнира в Дохе (Катар) – она уступила чешке Линде Носковой (33-е место) – 3:6, 2:6, а сегодня потерпела поражение в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ), причем также от Носковой – 2:6, 6:7. Из-за двух поражений подряд Юлия Путинцева опустилась в live-рейтинге WTA на три позиции и теперь располагается на 23-й строчке.

Победительницей турнира в Дохе в итоге стала американская теннисистка Аманда Анисимова (41-е место). Что касается турнира в Дубае, то его главным фаворитом считается белоруска Арина Соболенко (1-е место).