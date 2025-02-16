Казахстанский футболист признан лучшим игроком матча на международном турнире

Белорусская федерация футбола назвала лучшего игрока матча между юношескими сборными Ирана и Казахстана до 17 лет на Кубке Развития-2025, который проходит в Минске, передает Sports.kz.

Встреча завершилась победой казахстанских футболистов со счетом 2:0. Авторами голов стали Абылай Толеухан и Даулет Орынбасар.

«Абылай Толеухан – лучший игрок матча между юношескими сборными Ирана и Казахстана. Отметим, что игрок открыл счет в поединке и вывел свою команду вперед», - пишет пресс-служба федерации.

Напомним, юношеская сборная Казахстана попала в группу «B». Следующий матч 17 февраля команда проведёт против сборной России.