Сборная Казахстана лидирует на Кубке Азии по пулевой стрельбе

Казахстанцы завоевали 14 наград и теперь серьёзно опережают ближайших конкурентов. На Кубке Азии по пулевой стрельбе, который проходит в Бангкоке, сборная Казахстана завоевала 5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали, передает «24KZ».

Таким образом, после недели соревнований казахстанские спортсмены опередили ближайших соперников – сборную Сингапура, которая имеет в активе 3 золотые награды.

В Кубке Азии участвуют 320 спортсменов из 23 стран, а турнир завершится 22 февраля.