Сборная Казахстана завершила Азиатские игры на четвёртом месте

В Китае завершились IX Зимние Азиатские игры, на которых казахстанские спортсмены завоевали 20 наград, передает «24KZ».

Золотые медали национальной сборной принесли биатлонист Владислав Киреев, а также мужские команды по хоккею, шорт-треку и фристайл-акробатике. Ещё на счету отечественного коллектива девять серебряных и семь бронзовых наград.

Таким образом, сборная Казахстана заняла четвёртую строчку общего зачёта. Лидером стал Китай. На втором месте Южная Корея. На третьей строчке расположились японцы.