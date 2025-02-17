Павлодарские юные футболисты обыграли «Ювентус»

Ребята стали лучшими среди 36 команд из 22 стран мира, передаёт «24KZ» со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.

Чемпионов поздравил в своём Instagram аким Павлодарской области Асаин Байханов.

«Очень горд и невероятно рад успеху наших детей – юных футболистов, выигравших международный Кубок в Абу-Даби. Десятилетние футболисты команды «RB Arman» из Павлодара стали лучшими в турнире, обыграв такие клубы, как «Манчестер Сити» и «Ювентус», – написал глава региона.

На групповом этапе павлодарские футболисты с разгромным счетом 5:0 обыграли команду легендарного «Ювентуса», а в финальной серии одержали победу над сборной клуба «Манчестер Сити».

Асаин Байханов пожелал ребятам дальнейших успехов и новых достижений, выразив уверенность, что будущее казахстанского футбола – за такими юными чемпионами.