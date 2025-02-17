Итоги Азиады-2025: Казахстан завоевал 20 медалей

В Китае завершились IX зимние Азиатские игры! Ровно на неделю внимание всего спортивного сообщества континента было приковано к городам Харбин и Ябули, где более тысячи атлетов из 34 стран боролись за награды.

Честь сборной Казахстана в Поднебесной отстаивали 137 спортсменов. В общей сложности они смогли завоевать 20 медалей различного достоинства. Некоторые СМИ оценили этот результат как «провальный» и даже «худший в истории», передаёт корреспондент «24KZ».

Однако 20 медалей — это действительно один из минимальных показателей по количеству наград, выигранных за всю историю выступления национальной команды на данных континентальных соревнованиях.

СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА ЗАВЕРШИЛА АЗИАТСКИЕ ИГРЫ НА ЧЕТВЁРТОМ МЕСТЕ

Итак, по итогам IX зимних Азиатских игр, перенесённых из-за пандемии коронавируса, казахстанские спортсмены завоевали 20 наград. Золотые медали национальной сборной принесли биатлонист Владислав Киреев, а также мужские команды по хоккею, шорт-треку и фристайл-акробатике. Ещё на счету отечественного коллектива девять серебряных и семь бронзовых наград. Таким образом, национальная команда заняла четвёртую строчку в общем зачёте.

Лидерами стали хозяева соревнований. На втором месте — Южная Корея. Замкнули тройку японцы. Вот как министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подвёл итоги выступления отечественного коллектива.

Ербол Мырзабосынов, министр туризма и спорта РК:

- Перед стартом зимней Азиады планировалось завоевание четырёх золотых медалей. Мы вели тщательный анализ подготовленности и перспектив казахстанских спортсменов. Теперь нас ждёт большая работа! Серьёзное внимание наше министерство намерено уделить прогрессу отечественной спортивной медицины и науки.

АЗИАДА-2025: СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА ПОКАЗАЛА СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Несмотря на то, что сборная Казахстана показала худший результат по числу наград высшей пробы, отечественным спортсменам удалось установить сразу несколько исторических достижений. Особенно яркими стали победы в тех видах спорта, где «золото» эксперты заочно отдавали другим коллективам.

Неожиданный результат показала мужская команда Казахстана по шорт-треку. Казахстанцы выиграли эстафету!

Абзал Ажгалиев, представитель национальной сборной Казахстана по шорт-треку:

- Я думаю, мы смогли порадовать весь Казахстан. Ранее, когда мы радовались историческому серебру в миксте, мы пообещали, что будет ещё одна историческая медаль. На этой Азиаде мы смогли победить чемпионов мира и Олимпийских игр. Уровень нашего шорт-трека растёт постоянно. Мы можем конкурировать с любыми странами. Ещё раз хочу поздравить всех, потому что это большая победа для нашей страны. Поддерживайте зимние виды спорта! Мы ради вас, ради страны показываем такой высокий результат.

Также героями стали представители команды Казахстана по фристайл-акробатике Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов. Им удалось переписать историю и принести стране первое «золото» Азиатских игр. Более того, в синхронных прыжках они обошли две сборные Китая, которые на протяжении многих лет удерживают лидерство в мире.

ПОДДЕРЖКА ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

Менее чем через год в Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры. И на них 20 медалей наша страна вряд ли выиграет. Однако результаты текущего зимнего сезона, в том числе Азиады, Кубков и чемпионатов мира, дают надежду, что в 2026 году Казахстан будет встречать не одного, а, возможно, сразу нескольких олимпийских призёров.

И до того, как это случится, и после — важно, чтобы внимание к зимним видам спорта со стороны государственных органов не иссякало. Напротив, необходимо уделить особое внимание развитию дисциплин, в которых есть высокие результаты, а также тем видам спорта, где предстоит проделать большую работу для возвращения былых позиций.