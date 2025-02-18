Новый футбольный клуб создан в ЗКО

Новый футбольный клуб создали в Западно-Казахстанской области, сообщает «24KZ». Туда уже перешли игроки и тренерский состав действующего ФК «Акжайык».

В прошлом году клуб оказался на грани банкротства и задолжал сотрудникам больше 65 млн тенге. Это лишило организацию возможности участвовать в государственных закупках. Учредителям предоставили время для решения финансовой проблемы, но безуспешно. Поэтому местные власти нашли нового инвестора, который погасил долги и создал новый клуб.

Бакдаулет Сабитов, руководитель Управления физической культуры и спорта ЗКО:

- В этом году ФК «Жайык» планирует выступать во Второй лиге чемпионата Казахстана. Сейчас ведём переговоры с федерацией. В течение недели планируем решить вопрос с лицензией. Все игроки «Акжайыка» сейчас официально переходят в новый клуб. Имеющиеся долги по заработной плате погашены. С сегодняшнего дня начались тренировки. Через две недели они поедут тренироваться в Туркестанскую область и Шымкент.