Казахстанские чемпионы Азии по шорт-треку вернулись домой

Казахстанские чемпионы Азии по шорт-треку вернулись в Астану, передает «24KZ». Встречали победителей Азиатских игр-2025 родные, друзья, командование Нацгвардии, а также представители столичного Управления спорта и туризма.

Напомним, с 7 по 14 февраля в китайском Харбине мужская сборная страны завоевала первое золото в истории казахстанских шорт-трекистов, в эстафете на 5000 метров. В напряженном финале казахстанцы продемонстрировали безупречную тактику и скорость, оставив позади соперников из Кореи, Японии и Китая.

Среди чемпионов – член спортивной команды Нацгвардии МВД РК Абзал Ажгалиев. В составе команды также выступили спортсмены из Акмолинской области Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев и другие.

Абзал Ажгалиев, член спортивной команды Нацгвардии МВД РК:

- Это первая и историческая золотая медаль в нашей копилке. Считаю это общей победой всех казахстанцев. Не передать словами наши эмоции и гордость за нашу страну. Это была тяжелая борьба. За время игры мы завоевали серебро и бронзу. Выражаю огромную благодарность всем болельщикам и родным за поддержку.