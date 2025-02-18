Как будут развивать казахстанский футбол в ближайшие годы

Новый президент Казахстанской федерации футбола провёл первую пресс-конференцию, сообщает «24KZ». На встрече с журналистами Марат Омаров обозначил план своей дальнейшей работы. Он заявил, что будет жестко бороться подкупным судейством. Рассказал, как будет отслеживаться финансирование от УЕФА.

Первую пресс-конференцию нового президента Казахстанской федерации футбола спортивная общественность страны ждала почти два месяца, с тех пор как в декабре прошлого года Марат Омаров возглавил организацию. Её ждали, к ней готовились не только сотрудники федерации, но и средства массовой информации.

В столичном «Доме футбола» собрались представители многих СМИ. В ходе беседы с журналистами Марат Омаров рассказал о развитии отечественного футбола на ближайшие четыре года, а также о проблемах расходования средств.

Марат Омаров, президент Казахстанской федерации футбола:

- За короткий период проведённого аудита мы, естественно, выявили ряд проблем неэффективного расходования средств. Ещё раз говорю, денег, я считаю, достаточно выделяется на развитие футбола, внебюджетных. Это и по линии УЕФА, ФИФА, спонсорских средств. Большой вопрос, как они расходуются. Деньги не выделяются на инфраструктуру. Тратятся на профессиональных легионеров много лет. В отдельных клубах даже отсутствует базовая инфраструктура, не говоря уже об академиях. Мы решительно настроены на проведение этих реформ. Есть определённые, конечно, силы и люди, которые этому сопротивляются, но, думаю, время покажет, что мы на правильном пути, и этот период антикризисный мы должны пройти.

Решить проблему неэффективного расходования средств Казахстанская федерация футбола планирует совместно с Нацбанком. Финансовый регулятор поможет внедрить систему цифрового тенге.

Марат Омаров, президент Казахстанской федерации футбола:

- Что это значит? По сути, мы каждый тенге, который будет выделяться по линии УЕФА, других спонсоров, частных в том числе, будем маркировать и жестко контролировать целевое использование. В марте у нас будет утверждён бюджет 2025 года, по его итогам также будем полную отчётность, прозрачно, транспарентно публиковать. Каждый тенге должен доходить до детей, до инфраструктуры, до тех участников, кто непосредственно вовлечён во всеми нами любимую игру.

Марат Омаров также объявил о планах по созданию системы сертифицированных академий, соответствующих европейским стандартам. При финансовой поддержке банков второго уровня одну академию построят в Жамбылской области, ещё одну – в Караганде, а вот с местом строительства третьей пока определяются.

Что касается Казахстанской премьер-лиги, то с нового сезона из названия чемпионата исключат упоминания букмекерских компаний. На их место придёт другой генеральный спонсор, который готов инвестировать порядка 30 млрд тенге. Кроме того, глава федерации рассказал о том, что продолжится работа по строительству стадионов и реновации полей. Отдельно Марат Омаров остановился на реформе судейского корпуса.

Марат Омаров, президент Казахстанской федерации футбола:

- Вопросы реформы судейства я буду лично контролировать. Буквально на этой неделе нам предоставят кандидатуру на пост директора департамента судейства КФФ. На сегодня она вакантна, в этом вопросе мы не торопимся. Мы ждём квалифицированного, независимого судью. Также нам УЕФА направит сюда 3-4 специалистов для сопровождения всего процесса судейства. Конечно же, будем поддерживать наших местных судей, которые готовы развиваться, обучать, финансировать, платить достойную зарплату. Я бы хотел тоже со своей стороны обратиться к судейскому корпусу. Не буду терпеть никаких фактов вмешательства, давления, морального, даже местами физического. Я эти определенные моменты слышу. Мы будем с этим жёстко бороться. Заранее всех предупреждаю, кто этими вопросами у нас занимается. Нам не по пути.

Одним из приоритетных направлений станет и развитие национальных сборных команд.

Марат Омаров, президент Казахстанской федерации футбола:

- Особое внимание должно быть уделено формированию прочной базы из игроков молодёжных сборных – U-17, U-19 и U-21, поскольку именно они в ближайшие годы станут костяком национальной команды. В этой связи очень важно выстроить четкую вертикаль в системе подготовки, начиная с 15-летнего возраста, чтобы игроки смогли последовательно проходить все этапы становления и адаптации к более высокому уровню.

В ближайшее время в федерации планируют решить и технические вопросы, связанные с качеством трансляций игр на спортивных телеканалах. Марат Омаров также пообещал вернуть прямые эфиры матчей Казахстанской премьер-лиги на YouTube.

Алишер Накипов, корреспондент:

- Казахстанский футбол на пороге открытия новой главы в своей истории. Руководство федерации ждёт серьёзный пласт работ. Очевидно, что заявления Марата Омарова внушают оптимизм. И теперь самое главное – необходимо реализовать сказанное. Однако времени на раскачку нет. Уже в марте у главной команды страны стартуют первые выездные игры в рамках отбора на предстоящий чемпионат мира.