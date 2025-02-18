Жамбылец ростом более 2 метров тренирует детей в спортшколе

Один из самых высоких жителей Жамбылской области живёт в селе имени Конаева Шуского района, сообщает «24KZ».

Это 32-летний Бегали Фазлиев. Его рост – 2 метра 8 сантиметров, а размер обуви – 48. У мужчины есть младший брат – Нурали, он ниже его всего на 2 сантиметра.

По словам родственников, высокий рост мужчины унаследовали по материнской линии. Бегали стал отличным баскетболистом, он тренирует около 60 школьников в местной спортшколе.

Бегали Фазлиев, житель Жамбылской области:

- В старших классах я уже был самым высоким в школе. Поэтому после её окончания я поступил в Кыргызскую академию спорта и выбрал баскетбол. Играл в сборной команде, участвовал в Универсиаде. С таким ростом я с лёгкостью забиваю голы.