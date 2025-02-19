Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира в Дубае

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дубае, передаёт «24KZ».

Первая ракетка страны встречалась с Моюкой Учижимой из Японии. По итогам противостояния казахстанка победила в двух сетах со счётом 6:2, 6:3 и уверенно пробилась в 1/8 соревнований. Следующей соперницей Рыбакиной станет 10-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса, которая во втором раунде одержала победу над бельгийкой Элисе Мертенс. Игра состоится уже сегодня.