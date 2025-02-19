Сборная Казахстана по футболу завершила сборы в Турции

Резервный состав сборной Казахстана по футболу завершил учебно-тренировочный сбор в Турции контрольным матчем против команды КНДР, передаёт «24KZ».

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу соперников. Оба гола пришлись на вторую половину поединка.

Напомним, на УТС в расположение казахстанского коллектива были вызваны молодые футболисты и потенциальные кандидаты в основной состав национальной сборной.

Матч с Северной Кореей стал вторым под руководством Али Алиева. Дебютная товарищеская игра против ташкентского «Локомотива» завершилась вничью — 1:1. Уже в марте у главной команды страны стартуют первые выездные игры в рамках отбора на предстоящий чемпионат мира.

Абылай Ибрайулы, спортивный комментатор:

- Вызваны новые лица, новые исполнители. Это для них большая мотивация, так как за ними действительно следят наши специалисты. И будут на них рассчитывать в ближайшем будущем. Ближайший резерв должен быть всегда. Насчёт отбора на ЧМ — у нас хорошая жеребьёвка. Есть только сборная Бельгии, которая абсолютный фаворит, а со сборными Уэльса, Люксембурга и Северной Македонии мы можем рассчитывать на очки.