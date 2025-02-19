Лига чемпионов: «Реал» против «Манчестер Сити»

По итогам матчей следующую стадию турнира уже прошли нидерландский «Фейеноорд», немецкая «Бавария», бельгийский «Брюгге» и португальская «Бенфика», передаёт «24KZ».

Сегодня состоится второй игровой день, в котором определятся заключительные четыре участника 1/8 финала.

Всё внимание любителей футбола приковано к центральному противостоянию, в котором сойдутся «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити».

Напомним, что действующим победителем Еврокубка является испанский гранд, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл дортмундскую «Боруссию».