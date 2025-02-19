В Казахстане не хватает ледовых арен для шорт-трека

Нынешний год для шорт-трекистов Казахстана начался с ярких достижений: отечественные конькобежцы завоевали золото Азиатских игр. Сейчас сборная готовится к чемпионату мира, который пройдёт с 13 по 16 марта в Пекине, сообщает «24KZ».

В списке главных целей и олимпийская награда на Играх 2026 года. Сейчас у команды напряженные тренировочные будни.

Шорт-трек – один из молодых видов спорта в Казахстане, но его популярность стремительно растет. Всего несколько десятилетий назад о нём знали единицы, а сегодня местные спортсмены завоевывают медали на крупнейших соревнованиях. Он появился в Казахстане в 1980-х годах. Тогда не было ни специальных коньков, ни ледовых арен. Тренеры и спортсмены учились всему с нуля, а инвентарь приходилось делать своими руками. Сейчас ситуация изменилась.

Мадыбек Карсыбеков, заслуженный тренер сборной РК по шорт-треку:

- Сборные Казахстана имеют самые топовые ботинки. Инвентарь играет, особенно ботинки, очень важную роль. Поэтому они очень дорогие. Лезвия еще можно купить, поменять, но ботинки – самое важное. Спортсмены всегда носят их при себе, никуда не сдают. Если потерял, а новые ботинки 8-10 месяцев делаются, то надо ехать в Америку.

Сегодня этот вид спорта развивается в 12 областях Казахстана. Но главной проблемой остается нехватка специализированных ледовых арен. В небольших городах спортсменам приходится делить каток с хоккеистами. Для шорт-трека нужны особые условия: более тонкий лед, а главное – специальные защитные маты. В Казахстане только в столичном ледовом дворце «Алау» борты адаптированы именно под шорт-трек.

Петр Гамидов, главный тренер команды Казахстана по шорт-треку:

- Если взять в разрезе национальной сборной, то я, допустим, не могу сейчас поехать и сделать учебно-тренировочный сбор в какой-то регион, потому что там везде стоят борты. Им нужно для этого закупить дорогостоящие маты, чтобы создать условия. На данный момент это может сделать только «Алау». Чтобы убрать борты и поставить защитные маты, на это регионы не идут. Потому что в этом катке смогут тренироваться только фигурное катание, шорт-трек и керлинг, допустим. Хоккеистам точно трудно будет тренироваться.

Несмотря на проблемы в инфраструктуре, шорт-трек продолжает привлекать всё больше детей и подростков. Многие начинают заниматься, увидев успехи казахстанских спортсменов на международной арене. Одна из них – 14-летняя Адия Аманжол. Она начала тренироваться после того, как услышала рассказы одноклассников о занятиях.

Адия Аманжол, ученица спортшколы:

- Я уже занимаюсь 8 лет. Сейчас учусь в спортшколе. У нас с утра тренировка и вечером, между тренировками уже учеба. Получается, первая тренировка у нас начинается в 7:30, мы приходим в ледовый дворец и выходим на разминку, делаем специальные упражнения, беговые, растяжки. Тренировка длится 3 часа. Хочу участвовать в мировых соревнованиях, быть призером, чемпионом.

Недавно в регионах были закуплены защитные маты, которые уже передали в Туркестанскую и Костанайскую области. Казахстан взял на себя организацию Кубка мира по шорт-треку среди юниоров, который пройдёт в ноябре этого года в Астане.

Авторы: Нурсая Эльбрусова, Берик Шаров.