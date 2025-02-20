Две золотые медали завоевала сборная РК по пулевой стрельбе на Кубке Азии

Казахстанские стрелки завоевали ещё две золотые и одну серебряную медали на Кубке Азии в Бангкоке, передает «24KZ».

В командных соревнованиях по стрельбе из винтовки с дистанции 50 метров в трёх позициях золотую медаль завоевала тройка казахстанских спортсменов – Константин Малиновский, Никита Шахторин и Юрий Юрков.

В личном первенстве наши стрелки также показали высокий результат. Константин Малиновский стал обладателем золотой медали, а Юрий Юрков завоевал серебро.

В общекомандном зачете сборная Казахстана уверенно лидирует. На счету наших спортсменов 20 наград. Ближайший конкурент, команда Южной Кореи, существенно отстает, имея всего 11 медалей в своей копилке.