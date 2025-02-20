Елена Рыбакина вырвалась в четвертьфинал турнира в Дубае

Елена Рыбакина не без труда сумела выйти в четвертьфинальную стадию турнира WTA-1000 в Дубае. Она обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу, передает «24KZ».

Матч между седьмой и десятой ракетками мира получился крайне непростым для обеих спортсменок. Несмотря на то, что Рыбакина уверенно начала первый сет, партия закончилась её поражением. Во втором сете Елене удалось отыграть отставание на тай-брейке, а заключительный отрезок по итогам равной борьбы завершился победой казахстанки – 4:6, 7:6, 7:6. Теперь казахстанка сыграет с представительницей США Софией Кенин, которая на пути к четвертьфиналу сумела сенсационно одолеть Жасмин Паолини.