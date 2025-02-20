Сборная Казахстана по шорт-треку готовится к Чемпионату мира, который пройдёт с 13 по 16 марта в Пекине, передает «24KZ».

После триумфа на Азиатских играх и успехе на этапе Кубке мира, турнир в Поднебесной станет ещё одной важной ступенью для подготовки на зимние Олимпийские игры 2026 года. Главная цель для казахстанской команды, по словам тренерского штаба, завоевать первое олимпийское золото. Такую амбициозную задачу ставит заслуженный тренер Мадыбек Карсыбеков, под руководством которого сформировался действующий состав сборной, способный конкурировать с ведущими коллективами мира.

Мадыбек Карсыбеков, заслуженный тренер сборной РК по шорт-треку:

– В такой борьбе было достаточно тяжело, но мы планировали медали, но то, что золото можно взять, были моменты, что думали это нереально. Но самая главная медаль, конечно, мы ждём Олимпийские игры, все финансы, все идеи команды и Министерства, федерации сосредоточатся сейчас только на Олимпийских играх. Потому что мы уже были шестыми, пятыми, были четвертыми, и вот сейчас осталось взять с ОИ.