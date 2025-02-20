Названы победители чемпионата Казахстана по боксу

В Талдыкоргане завершился чемпионат Казахстана по боксу до 22 лет. В соревнованиях приняли участие более 230 спортсменов со всех областей страны. Они определили победителей в 13 весовых категориях, передает «24KZ».

В своих весах лучшими стали Тлеуберды Сулеймен, Диас Берикбай, Кенже Муратулы, Алихан Акпанбаев, Нурислам Калдыбаев и Ерасыл Ермек. Лучшим боксёром турнира был признан Бахтияр Анарбаев, выступающий в категории до 67 килограммов. В более тяжелых весах победу одержали Абылай Сман, Ислам Советов, Саят Ашимов, Мадияр Бексұлтанов и Азатбек Жолдасхан.