Михаил Шайдоров выиграл короткую программу на чемпионате четырех континентов

Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров успешно выступил в короткой программе на чемпионате четырех континентов в Сеуле (Южная Корея), передаёт «24KZ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

За свое выступление Шайдоров получил 94,73 балла.

Это результат позволил ему возглавить турнирную таблицу в мужском одиночном катании. Второе место у Джимми Ма (США) - 82,52. Третьим идёт после короткой программы Казуки Томоно (Япония) - 79,84.

Отметим, что победитель и призеры определятся после произвольной программы. Она состоится 22 февраля.