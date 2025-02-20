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Михаил Шайдоров выиграл короткую программу на чемпионате четырех континентов

  • 20.02.2025, 17:45
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Михаил Шайдоров выиграл короткую программу на чемпионате четырех континентов

Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров успешно выступил в короткой программе на чемпионате четырех континентов в Сеуле (Южная Корея), передаёт «24KZ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

За свое выступление Шайдоров получил 94,73 балла. 

Это результат позволил ему возглавить турнирную таблицу в мужском одиночном катании. Второе место у Джимми Ма (США) - 82,52. Третьим идёт после короткой программы Казуки Томоно (Япония) - 79,84. 

Отметим, что победитель и призеры определятся после произвольной программы. Она состоится 22 февраля. 

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