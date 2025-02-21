Шавкат Рахмонов отказался от титульного поединка

Шавкат Рахмонов не будет следующим соперником Белала Мухаммада, передает «24KZ». Оппонентом действующего чемпиона стал австралиец Джек Делла Маддалена. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

Казахстанец поблагодарил руководство промоушена за то, что предложили ему первым сразиться за титул с Белалом. «Номад» заявил, что, к сожалению, не будет готов провести бой в мае в связи с травмой.

Президент UFC, в свою очередь, отметил, что Шавкат сохраняет своё место в титульной очереди: Рахмонов встретится с победителем боя Мухаммад − Маддалена, когда будет готов.