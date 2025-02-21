Казахстанцы завоевали 6 золотых медалей на Кубке Азии по стрельбе

Женская сборная Казахстана по стрельбе стала лучшей на Кубке Азии. Турнир проходит в Бангкоке, сообщает «24KZ».

Очередное золото наша команда завоевала в стрельбе из винтовки лёжа, с 50 метров. В этой дисциплине страну представили бронзовый призёр Олимпиады в Париже Александра Ле, а также Арина Алтухова и Елизавета Безрукова. Серебряные медали достались Японии, а третье место заняла сборная Южной Кореи.

Всего казахстанский коллектив завоевал 6 золотых медалей. В числе их обладателей также Константин Малиновский, Никита Шахторин и Юрий Юрков, которые показали лучший результат в командных соревнованиях.

Кубок Азии завершится уже завтра.