Чемпион мира по боксу в среднем весе Жанибек Алимханулы начал подготовку к новому поединку на базе в Туркестанской области, сообщает «24KZ». Непобежденный боксёр-профессионал из Казахстана готовится к защите титулов по версиям WBO и IBF.

В настоящий момент промоутер казахстанского чемпиона Top Rank не объявил дату и место следующего боя Алимханулы, однако авторитетное издание The Ring утверждает, что казахстанский боксер впервые проведет защиту титулов на родине.

По словам издания, бой пройдет в Астане уже 5 апреля.