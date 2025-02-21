Кубок по шахматам Senat Open 2025 стартовал в Туркестане

В Туркестане стартовал II открытый Кубок по шахматам Senat Open 2025. В нем принимают участие около сотни человек из 17 районов и городов. Это госслужащие, депутаты маслихатов, члены общественных организаций, ветераны и представители СМИ, передает «24KZ».

Состязания организованы при поддержке Сената Парламента. Игры проходят по швейцарской системе в 9 туров.

Мурат Кадырбек, депутат Сената Парламента РК:

– Этот кубок, который проводится уже второй год, направлен на популяризацию игры в шахматы среди жителей нашей страны. Считаю, что такие турниры помогут воспитать интеллектуально развитое поколение казахстанцев.