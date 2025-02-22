Чемпионат по сурдо дзюдо стартовал в Семее

В Семее стартовал чемпионат Республики Казахстан по сурдо дзюдо, передаёт «24KZ».

В соревнованиях принимают участие 126 спортсменов из разных регионов страны. Первенство проводится в семи весовых категориях. По итогам чемпионата сильнейших дзюдоистов зачислят в состав национальной сборной.

Специалисты отмечают, что в последние годы этот вид спорта набирает популярность среди казахстанцев. Главный тренер Республики Казахстан по сурдо дзюдо Сергей Дмитриенко рассказал, что уже осенью лучшие дзюдоисты отправятся на Сурдлимпиаду в Токио.

Сергей Дмитриенко, главный тренер Республики Казахстан по сурдо дзюдо:

- Данное мероприятие является просмотровым для отбора спортсменов в национальную команду, которая будет проходить подготовку для участия в Сурдлимпийских играх в Токио в октябре. То есть, будут проводиться ещё два Кубка Республики Казахстан, республиканские турниры и запланированные сборы по технико-тактической и специальной физической подготовке, направленные на подготовку к Олимпийским играм.