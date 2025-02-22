ФК «Кайрат» стал обладателем Суперкубка Казахстана

Алматинский «Кайрат» стал обладателем Суперкубка Казахстана по футболу, сообщает «24KZ». Подопечные Рафаэля Уразбахтина в меньшинстве сумели обыграть «Актобе» со счётом 2:0. Таким образом, «чёрно-жёлтые» в третий раз выиграли этот почётный трофей.

Встреча за трофей прошла в столице на стадионе «Астана Арена». Алматинцы были представлены в этом матче в качестве действующих чемпионов страны, а их соперниками были обладатели Кубка Казахстана – ФК «Актобе».

Алишер Накипов, корреспондент:

- Нынешний розыгрыш Суперкубка Казахстана назвали самым масштабным в истории. Всё дело в том, что за несколько дней до начала игры были раскуплены все 30 тысяч билетов. Например, одни только болельщики футбольного клуба «Актобе» выкупили 6 тысяч билетов.

Первая половина тайма осталась за алматинцами, а во второй – уже вперёд пошли актюбинцы, но счёт до перерыва открыт не был. После него чемпион бросился в атаку, создал несколько моментов и Элдер Сантана реализовал выход один на один, через четыре минуты поле досрочно из-за красной карточки покинул фулбек «Кайрата» Еркин Тапалов, однако это не помогло «красно-белым», которые ещё и пропустили от Валерия Громыко. 2:0 – сильнее подопечные Рафаэля Уразбахтина.

Еркелды Тлеукул, болельщик ФК «Кайрат»:

- По сегодняшней игре можно сказать, что команда в порядке. Да, упускали некоторые моменты, но главное, два гола своих забили. Защита сыграла выше всяких похвал, поэтому, думаю, мы к сезону готовы и готовы к тому, чтобы защитить чемпионство и достойно выступить в еврокубках. Прежде всего, всех алматинцев, всех болельщиков «Кайрата» поздравляю с победой в Суперкубке.

В завершение противостояния в рамках акции «Таза Қазақстан» болельщики убрали за собой мусор.

Алишер Накипов, корреспондент:

- Таким образом, игра завершилась со счётом 2:0, и теперь действующий чемпион КПЛ алматинский «Кайрат» пополнил копилку своих трофеев третьим Суперкубком Казахстана.

Автор: Алишер Накипов.