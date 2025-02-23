Незрячий футболист из Алматы готовится к чемпионату страны

В Алматы тренируется уникальная футбольная команда. Все ее спортсмены – незрячие. Среди них 40-летний Бауыржан Абилов. Он лишился зрения из-за травмы, передает «24KZ». Однако это не помешало алматинцу стать лучшим нападающим Национальной сборной Казахстана по футболу для незрячих. Спортсмен уже удостоен «Золотого мяча» республиканского турнира.

Blind Football или футбол для незрячих придумали в Испании. По правилам на поле могут находиться четыре футболиста, все – в специальных очках. Раздавать команды и ориентироваться в пространстве спортсменам помогают вратарь, тренер и судья. В этом виде спорта используют специальный мяч, который издает звук трещотки. Во время атаки игрок кричит по-испански voy – «иду».

Нападающий Бауыржан Абилов полностью лишился зрения в результате неудачной операции. Однако он не просто адаптировался к жизни, но и нашел свое призвание на футбольном поле. В 2023 году после победы на республиканском турнире стал обладателем «Золотого мяча». По его словам, ему очень помогли дисциплина и вера в себя.

Бауыржан Абилов, нападающий сборной Казахстана по футболу для незрячих:

– Десять лет я сидел дома, никуда не выходил. В это время у одноклассников были свадьбы, дни рождения, но я ни на одном из этих событий не был. Мне казалось, что я единственный человек в Казахстане и во всем мире, кто потерял зрение. Когда выходил на улицу, чувствовал себя некомфортно, казалось, что все вокруг смотрят только на меня.

Бауржан – один из сильнейших игроков Blind Football при футбольном клубе «Кайрат». Он совмещает спортивную карьеру с работой в Республиканской библиотеке. Он обрабатывает аудиоматериалы для «Говорящей газеты» и помогает лицам с нарушениями зрения получать актуальную информацию.

Бауыржан Абилов, нападающий сборной Казахстана по футболу для незрячих:

– На поле я чувствую свободу. Когда узнал, что есть футбол для незрячих, без раздумий согласился попробовать. С детства любил эту игру, поэтому адаптироваться было легко. Совмещать эти сферы несложно. Они обе важны для меня.

Первые шаги в футболе не обошлись без сложностей – Бауыржан неоднократно получал травмы. Однако со временем он не только освоил тактику незрячего футбола, но и стал одним из результативных игроков команды. Особенное рвение к победе у него отмечает и тренер.

Анатолий Антипин, тренер сборной Казахстана по футболу для незрячих:

– Ну, а что касается нашего игрока по имени Абилов Бауыржан. У него есть такое прозвище – Забилов. Потому что Забилов – это единственный наш нападающий, который забил как раз-таки многие голы за нашу команду, которые привели к победе. Он играет всем сердцем. Он понимает ответственность – то, что он представляет свою страну на международной арене.

Казахстанская сборная уже добилась успехов на международных турнирах в Индии, Таиланде, Германии и Москве. Сейчас команда активно готовится к чемпионату страны, который пройдет в мае, а в июле отправится в Польшу, чтобы сразиться за выход на мировое первенство.

Авторы: Алия Феликсқызы, Радик Жакупов