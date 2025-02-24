Казахстанские конькобежки стали третьими в общем зачете Кубка мира

На этапе Кубка мира в Томашув-Мазовецком (Польша) Надежда Морозова, Кристина Силаева, Дарья Важенина в командном спринте финишировали пятыми, передает «24KZ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам трех ЭКМ, на которых разыгрывались медали и очки в этой дисциплине, наши спортсменки заняли третье место в общем зачете.

Первой стала Польша. «Серебро» в активе спортсменок из Канады.

Отметим, что ранее на этапе Кубка мира в Польше Евгений Кошкин завоевал золотую награду на дистанции 500 метров.