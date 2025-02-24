Лучники трижды взяли «серебро» на этапе Кубка Азии

Предствители команды Казахстана по стрельбе из лука отметились тремя медалями этапа Кубка Азии в Бангкоке (Таиланд), передает «24KZ» со ссылкой на Olympic.kz.

Наши лучники трижды поднялись на вторую ступень пьедестала. Все три награды были завоеваны в стрельбе из блочного лука.

В индивидуальном зачете второй стала Роксана Юнусова.

У женщин в командных соревнованиях «серебром» отметились Виктория Лян, Роксана Юнусова и Аружан Жексенбинова.

Андрей Тютюн и Виктория Лян показали второй результат в миксе.