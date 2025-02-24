Норвежский гроссмейстер высказался о качестве воздуха в Алматы

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен высказался о качестве воздуха в Алматы, передает «24KZ». Эту тему он затронул на подкасте Джо Рогана, где они обсуждали прошедший там чемпионат мира.

Гроссмейстер отметил, что высокий уровень загрязненности воздуха особенно чувствуется в центре мегаполиса. Карлсен побывал и в окрестностях Алматы, где, по его мнению, ситуация гораздо лучше.

Магнус Карлсен, норвежский шахматист, 16-й чемпион мира:

- Чемпионаты мира по шахматам проводят в странных местах, этот – проходил в Алматы. Город, по крайней мере, зимой, очень загрязненный и в целом так себе. Тут в получасе езды у вас, по сути, есть Альпы – красивые горы, поднимающиеся до 3,5 тысяч метров, где действительно потрясающе. Вы можете добраться от города примерно за час и оказаться на вершине, прекрасно провести лыжные каникулы.