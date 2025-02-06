Казахстанский спецназ признан одним из лучших в мире

Одним из лучших в мире признан казахстанский спецназ. Бойцы подразделения «Сункар» Министерства внутренних дел заняли второе место на международных соревнованиях в Дубае, уступив лишь коллегам из Китая, передает «24KZ». В первой десятке и другие команды, представлявшие Службу государственной охраны, КНБ и Национальную гвардию.

Рауль Габитов, корреспондент:

– Сегодня здесь собрались руководители госорганов, коллеги и, конечно, родные спецназовцев, чтобы лично поздравить их с триумфальным возвращением. Обстановка торжественная. Люди с цветами, флагами. Видно, что бойцов встречают как настоящих героев. Ведь домой они возвращаются не просто с медалями, а с признанием мирового уровня. Это не просто победа, а доказательство силы духа, профессионализма и преданности родине.

– Турнир прошел на высоком уровне. Мы впервые участвовали в этих соревнованиях, добились высоких результатов и прославили Вооруженные силы РК. Пусть наш флаг развивается все выше. Такие соревнования – это возможность проверить наши профессиональные качества. Думаю, это повысит авторитет и статус военных в обществе.

UAE SWAT CHALLENGE 2025 называют олимпиадой спецназа. Соревнования включают несколько этапов: тактические операции, освобождение заложников и преодоление полосы препятствий. В этом году чемпионат проводился в 6-й раз. Участие приняли более 100 команд из почти 50 стран мира. По итогам соревнований полицейский спецназ «Сункар» занял второе место. Помимо «Сункара» Казахстан представили 11 отрядов – подразделения СГО, отвечающего за безопасность Президента, «Бүркіт», «Службы А» и других элитных формирований. Впервые страна выставила женскую команду «Томирис». Впервые также участвовали бойцы ССО.

– Самыми сложными были спуск по веревке и передвижение по упражнениям поражение мишеней. Больше всего запомнились Индонезия, КНР. Помогает отработать в службе некоторые вопросы, обмен опытом. Мы видим новые способы преодоления препятствий, при стрельбе, много разных видов оружия привозят ребята.

Важно подчеркнуть, что это достижение – настоящий пример для молодежи. Упорство, командный дух и профессионализм, продемонстрированные нашими бойцами, вдохновляют новое поколение казахстанцев стремиться к лучшему, ставить перед собой высокие цели и гордиться своей страной.

В столице встречают призеров SWAT CHALLENGE 2025