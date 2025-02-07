The UAE SWAT Challenge: казахстанских спецназовцев встретили в Астане

Казахстанских спецназовцев, участвовавших в The UAE SWAT Challenge, встретили в Астане, передаёт корреспондент «24KZ». Самолёт с триумфаторами на борту приземлился ночью.

Напомним, команда отряда специального назначения «Сункар» заняла второе место на международных соревнованиях в Дубае. Приветствовали бойцов торжественно.

На лицах спецназовцев — усталость, но вместе с тем и гордость за проделанную работу. На перроне их встречают родственники, коллеги и высокопоставленные представители госведомств. Громкие аплодисменты, крепкие рукопожатия, тёплые объятия — в эту минуту каждый из бойцов чувствует себя настоящим героем.

UAE SWAT Challenge называют «олимпиадой» спецназа. Соревнования включают несколько этапов: тактические операции, освобождение заложников и преодоление полосы препятствий. В этом году чемпионат проводился в 6-й раз. Участие приняли более 100 команд почти из 50 стран. По итогам соревнований полицейский спецназ «Сункар» занял второе место. Для них это не просто победа, а доказательство силы духа, профессионализма и преданности родине.

Сотрудник отряда специального назначения «Сункар» МВД РК 6250:

- Конкуренция была сильной, но благодаря слаженной работе и поддержке мы доказали, что можем конкурировать с лучшими командами мира. Важную роль сыграла и подготовка, ведь мы очень долго тренировались. Эта победа — для всей страны.

Помимо «Сункара» Казахстан представили 11 команд — подразделения СГО, отвечающего за безопасность президента, «Бүркіт», «Службы А» и сил специальных операций вооружённых сил.

Сотрудник ССО ВС РК 6257:

- Самым сложным был 4-й этап — спуск по верёвке и упражнение по поражению мишени. Чем участие в таких соревнованиях помогает в службе? — Помогает отработка некоторых вопросов. Очень сильно помогает обмен опытом. Мы видим какие-то новые способы преодоления, либо работу на здании. При стрельбе — очень много видов оружия привозят ребята.

Впервые Казахстан выставил женскую команду «Томирис». Коллектив занял второе место среди женских сборных. Это ещё одно подтверждение того, что казахстанский спецназ — один из сильнейших в мире.

Куралай Кабырайкызы, сотрудница СОБР МВД РК:

- Чемпионат прошёл на высоком уровне. Мы участвовали впервые, но, несмотря на это, соревновались наравне с мужчинами и показали высокие результаты. Мы собой довольны. Теперь возьмём небольшой перерыв, нужно отдохнуть, после чего вновь возобновим тренировки.

В Дубае чемпионату среди спецназовцев придают особую важность. По словам властей эмирата, такие мероприятия повышают конкурентоспособность и эффективность работы отрядов спецназначения и дают возможность обменяться опытом бойцам со всего мира. Для нас, казахстанцев, достижения наших бойцов носят не просто спортивный характер. Это символ единства, стойкости и безграничной любви к родине.

Авторы: Рауль Габитов, Асхат Каракойшиев, Марат Диханбаев.