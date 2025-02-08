Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана
Дождь ожидается в Шымкенте и некоторых районах Туркестанской области, передает «24KZ».
«Казгидромет» предупреждает о формировании склонового стока в горах региона и подъёме уровня воды в реках, возможны разливы и подтопления.
Штормовое предупреждение объявлено сегодня на большей части страны. В 11 регионах прогнозируют ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду. В их числе Западный Казахстан, Карагандинская, Мангистауская, Атырауская области, Улытау и Астана.
Туман этим утром накроет Восточный и Северный Казахстан, Павлодарскую и Костанайскую области.