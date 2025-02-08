Токаев: Вкладывая в молодежь, мы строим сильный и справедливый Казахстан

Глава государства сегодня выступил на молодёжном форуме «Жана адамдар» и поблагодарил участников за вклад в развитие страны и борьбу с социальными проблемами.

Молодёжная организация провела десятки гражданских инициатив и акций, передаёт корреспондент «24KZ».

Заряженные и амбициозные… «Жана Адамдар» сегодня празднуют свой успех. Разделить радость вместе с ними они пригласили Президента Казахстана. Как оказалось, Касым-Жомарт Токаев стал идейным вдохновителем целого молодёжного движения.

Асель Баденова, руководитель движения «Жана адамдар»:

- Вы рискнули два года назад прийти на встречу с нами, когда нас было 50 отчаянных молодых ребят, гордо называющих себя «Жана адамдар». Тогда у нас была только идея, вы в нас поверили и дали бата. Сегодня прошло два года, у нас есть глобальная цель. Мы хотим, чтобы целое поколение казахстанцев научились жить за свой счёт, не прося ничего — ни у родителей, ни у работодателей, ни у государства.

Заряжают в этом всё — не только мотивационные речи молодых людей, но и сама атмосфера — говорящие транспаранты, музыка и даже стиль молодых людей. Пожалуй, это единственное мероприятие с участием Президента, где дресс-код не имеет значения. Даже глава страны сегодня в «расслабленном» — без галстука и в пиджаке под джинсы. Касым-Жомарт Токаев легко влился в молодёжную волну и с высоты своего статуса и возраста поставил перед смелыми и дерзкими такие же задачи.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Слушая ваши выступления, вдыхая атмосферу форума, я испытываю невероятное по силе чувство гордости за нашу молодёжь и уверенность за будущее Казахстана. Молодым — везде у нас дорога. Казахстан должен стать самым передовым, самым цивилизованным государством, где нет места предрассудкам, отсталости, мракобесию. В каждой цивилизованной стране торжествует традиция уважения к старшим и национальным обычаям, и здесь мы тоже должны показать пример.

Делать Казахстан передовым, узнаваемым во всём мире предстоит именно этим мечтателям, у которых нет ни малейшего сомнения, что их желания сбудутся. А мечтают они на самом деле о том, чтобы казахстанцы заботились о своей стране. «Жана адамдар» борются с вандализмом, незаконными свалками, наркотиками.

Алихан Сарсенов, руководитель гражданской кампании «Халық қаһары»:

- Уважение к закону, любовь к своей стране, своему родному краю, комфортные города, чистые улицы — всё это начинается с сознания нас самих. Так что, ребят, всем внимание — давайте начинать с себя, строить новый справедливый Казахстан. Меняй себя, приближай новый справедливый Казахстан.

По этим ребятам видно — наше будущее будет стабильным. Потому что они решительные и ответственные. Касым-Жомарт Токаев отметил, что у молодого поколения есть прочная основа для роста и открытий. Ведь государство вкладывает средства в их развитие. Программы «Нацфонд — детям» и «Президентский кадровый резерв» свидетельствуют об этом.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Все реформы ради вас, все преобразования для молодёжи. Мы ступили на тенистый путь реформ и преобразований. Всё, что делается сейчас, не имеет прецедентов в истории нашего государства. И всё это, повторяю, делается для вас, для молодёжи. На ваших плакатах лозунги прогрессивной молодёжи, радует вдохновляющий призыв — патриоты, за закон и порядок. Такая позиция показывает вашу зрелость и сознательность. Перед законом все равны — и я, и министры, и депутаты, чиновники и вы тоже. Всё общество должно подчиняться закону. Следовать этому принципу значит ответственно относиться к своим словам и поступкам. Понимать, что они влияют на обстановку в стране, на благополучие граждан. В конце концов — на будущее государства. В Казахстане не должно быть места провокации по национальному и языковому принципу, перед законом все граждане равны.

Нарушать закон — страшно, но ещё страшнее не сдержать обещание, данное народу. «Жана адамдар» борются с такими чиновниками по-своему — вручают антиоскары.

Алихан Сарсенов, руководитель гражданской кампании «Халық қаһары»:

- Выступая в парламенте, вы отметили, что нашему обществу нужны политики, которые отвечают за свои слова и действия. Мы с командой как раз таки этим и занимаемся. Делаем так, чтобы слово «чиновник» в нашей стране не превращалось в понятие с отрицательным значением.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Верю, что присутствующие здесь грамотные, патриотичные молодые люди обязательно войдут в состав либо маслихатов, либо Парламента, а, возможно, будут работать и в Правительстве. Особое внимание уделяется поддержке молодых предпринимателей и молодых семей, для которых, к примеру, предусмотрено льготное кредитование на развитие бизнеса и покупку жилья. И это лишь небольшая часть программ и проектов, направленных на создание широких возможностей для самореализации детей и молодёжи.

Вести страну к новым победам — это не только про политических управленцев, учителей, врачей, учёных или инженеров, большие надежды на творческую и креативную молодёжь. Для их поддержки в стране будет создан специальный фонд. Однако президент напомнил, что без труда и эта поддержка будет бесполезной.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Для молодёжи это ещё один мощный ресурс для самореализации. Главное — всегда верить в свои силы, усердно трудиться и не бояться сложностей. Это залог успеха в любом деле, но в нашем деле это главный фактор. У нас другой страны нет, у нас есть только один Казахстан. У нас есть только одна родина, и давайте все вместе будем работать на сильный, справедливый Казахстан.

Очевидно, Глава государства видит в молодёжи опору страны и ясно дал понять, что ждёт их активного участия в развитии Казахстана. А секрет на самом деле прост — не нужно подвигов — лишь честный труд и ответственность за будущее страны.

Автор: Динара Жанбатырова.