Казахстан впервые в истории завоевал золото Азиады в шорт-треке

Историческое золото принесла в копилку Казахстана мужская сборная по шорт-треку на Азиатских играх в Китае, сообщает «24KZ».

В чемпионскую команду вошли: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Мерсаид Жаксыбаев и Айбек Насен. Первую золотую медаль Азиатских игр они выиграли в эстафете на дистанции 5 тысяч метров.

Казахстанцы продемонстрировали безупречную тактику и выдающуюся скорость, оставив позади сильнейших соперников из Кореи, Японии и Китая.

Абзал Ажгалиев, представитель команды Казахстана по шорт-треку:

- Мы выиграли золотую медаль! Для казахстанского шорт-трека это новый этап. Вчера впервые в истории мы завоевали серебро, сегодня – золото. Мы растём и готовы не только выступать на таком же уровне, как и лидирующие команды мира, но и побеждать их.