Штормовое предупреждение объявили в 16 регионах Казахстана

Снег и метели обрушились на большую часть Казахстана. «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в 16 регионах, передаёт «24KZ».

Порывистый ветер до 20 метров в секунду ожидается на севере, западе и в центре страны.

Вьюга со снегопадом накроет Восточно-Казахстанскую область. Снег и дождь пройдут в Туркестанской области и Шымкенте. Сильные морозы, до минус 27 градусов, ударили ночью в Жетысу.

В Астане столбики термометров покажут 8 градусов мороза, возможен снег. По республике — туман, гололёд.