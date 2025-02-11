Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана

В 16 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. По данным «Казгидромет», усиленный ветер до 20 метров в секунду прогнозируют в центральной и северной части страны, передает «24KZ».

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях днем до шести градусов мороза. Порывистый ветер и минус два градуса обещают в Алматинском регионе. В Астане ожидается небольшой снег, ветер до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем – до минус шести градусов.