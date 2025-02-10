Дифференцированную ставку НДС обсудили на встрече с представителями бизнеса

До 16% предлагают в Правительстве повысить ставку налога на добавленную стоимость. Об этом на совещании с бизнес-сообществом заявил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает «24KZ».

В Казахстане пока сохраняется одна из самых низких ставок НДС в мире, поэтому её повышение означает реализацию крупных госпроектов, отметил он. Ежегодно в госбюджет будет поступать от 4 до 5 трлн тенге дополнительно. Они пойдут на развитие АПК, инфраструктуры, обрабатывающей отрасли и укрепление обороны.

Изменения коснутся 88 тысяч субъектов бизнеса в стране, именно столько сейчас платят НДС. Это лишь 4% от двух с лишним миллионов отечественных предприятий. В то же время предусмотрена дифференциация по отраслям. К примеру, сельских товаропроизводителей от НДС освободят полностью, а для бизнеса в сфере медицины он составит 10%. Предлагается и реформирование действующих специальных налоговых режимов.

Азамат Амрин, вице-министр национальной экономики РК:

- Почему 16%? Вы все прекрасно знаете, что НДС – это один из ключевых источников пополнения бюджета, и повышение и дифференциация ставки НДС как раз позволит уменьшить зависимость бюджета от волатильности нефтяных доходов. Это сохранение Национального фонда и финансирование приоритетных государственных проектов. При этом, если говорить об освобождении, предлагаем освобождение для сельского хозяйства. Это позволит как раз нам все продукты питания, сельскохозяйственное производство, что у нас в Казахстане производится, чтобы эта продукция была конкурентоспособной.

Раимбек Баталов, председатель президиума НПП РК «Атамекен»:

- Образование, медицина, сельское хозяйство – это те отрасли, где дифференциация должна работать с точки зрения ставок. Второе, как я уже сказал, вопрос простоты, чтобы были действительно равные условия для бизнеса. Вот это я считаю ключевым и важным вопросом для того, чтобы действительно бизнес не дробился.