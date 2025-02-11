Казахстанские фристайлисты завоевали историческое золото на Азиаде-2025

Представители Казахстана по фристайл-акробатике Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев стали победителями соревнований по синхронным прыжкам на Азиатских играх в Харбине, пишет Sports.kz.

Они завершили выступление с результатом 97.92 баллов, обойдя два тандема из Китая, ставших серебряными и бронзовыми призерами.

Другой казахстанский дуэт Асылхан Асан и Динмухаммед Раимкулов занял предпоследнее, четвертое место (83.96).

Для Казахстана это «золото» стало уже вторым на текущей Азиаде-2025.

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