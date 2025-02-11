Президент наградил лучших офицеров: чествование силовиков в Акорде

В Акорде чествовали сотрудников силовых структур. Глава государства выступил перед офицерами и вручил им награды, передаёт корреспондент «24KZ».

Особенно Президент отметил призёров турнира UAE SWAT Challenge, который проходил в Дубае. Команды Министерства внутренних дел «Сункар» и «Томирис» стали серебряными призёрами, КНБ — на четвёртом месте.

Главные двери в Акорду сегодня открыты для них. Всё внимание Президента и страны — к сотрудникам силовых структур. Только вчера на этих офицеров смотрел весь мир — они боролись за право называться лучшими среди подразделений спецназа.

На престижном турнире в Дубае честь страны защищали 12 команд. Уже в первый день соревнований казахстанские бойцы оказались в числе лидеров. Команды Министерства внутренних дел «Сункар» и «Томирис» стали серебряными призёрами, КНБ — на четвёртом месте. Хорошие результаты также показали сотрудники Службы государственной охраны и Министерства обороны. Президент признался, что лично наблюдал за соревнованиями и болел за своих.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Мы с воодушевлением наблюдали за вашими выступлениями на чемпионате подразделений спецназа, с чувством гордости узнавали о ваших достижениях. Вы продемонстрировали отличную военную подготовку, исключительную силу, ловкость и выносливость. Показали профессионализм, слаженность действий в тактических операциях и миссиях, достойно преодолевали полосу препятствий. Во многих состязаниях вы произвели настоящую сенсацию, превзойдя всех соперников. Всё это — яркое свидетельство высокой оперативной готовности бойцов наших спецподразделений.

Среди них и Айнагуль Байжигитова. Она — одна из тех, кто помог своей команде «Томирис» буквально вырвать серебряную медаль из рук соперников.

Айнагуль Байжигитова, капитан команды «Томирис» МВД РК:

- Мы, в свою очередь, не могли не доказать, что казахские девушки воистину смелые, храбрые и стойкие. Перед каждым этапом соревнования мы помнили, что за нами стоит Казахстан. Господин Президент, от лица всех девушек-полицейских страны хочу заверить вас, что мы готовы выполнять любые поставленные перед нами задачи.

Мерлан Ултанбаев, член команды «Сардар A» Службы государственной охраны РК:

- В эти дни мы ощущали поддержку всех казахстанцев, переживавших за нас. Соревнования были напряжёнными и захватывающими. В этом году наша подготовка была на высоком уровне — и физическая, и тактическая, и по скорости реакции. В следующем году мы постараемся показать ещё лучший результат.

Касым-Жомарт Токаев напомнил молодым бойцам, что традиции мужества глубоко укоренены в истории казахского народа. Основываясь на них, страна всегда будет следовать курсу политического прагматизма и баланса во всём.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- В этом году мы празднуем знаменательный юбилей — 80-летие Великой Победы. Это дань уважения всем казахстанцам, которые самоотверженно сражались на фронте и трудились в тылу, отстаивая идеалы свободы и справедливости. Наш долг — сохранить в памяти поколений беспримерные подвиги наших героев.

Очевидно, Казахстан укрепляет свои позиции как страна с сильными вооружёнными структурами. И речь даже не об оснащении. Люди — вот основной капитал, а профессионализм и достижения, которые показали казахстанские бойцы, безусловно, повышают международный авторитет не только сферы, но и всей страны.

Автор: Динара Жанбатырова.